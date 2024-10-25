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13:12, 25 октября 2024Спорт

Нурмагомедов вспомнил последний поединок

Экс-чемпион UFC Нурмагомедов о последнем поединке: а время летит, я смотрю

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вспомнил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) последний поединок.

«А время летит, я смотрю», — написал он под фото прощальной схватки, которая прошла четыре года назад.

Ранее Нурмагомедов сравнил свою карьеру в MMA с тюрьмой. Экс-боец добавил, что наслаждается отставкой, и назвал свою жизнь очень хорошей.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2020 году, победив Джастина Гейджи удушающим приемом на турнире UFC 254.

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      Дарья Коршунова
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