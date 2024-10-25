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10:50, 25 октября 2024Мир

Путин пошутил «о взрыве в Вашингтоне» из-за реакции США на его слова о КНДР

Путин о реакции США на слова о КНДР: главное, чтобы осколки не летели далеко

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский лидер Владимир Путин в ответ на вопрос ведущей Ольги Скабеевой об отклике США на его слова о военной помощи КНДР в случае конфликта заявил, что главное в этом вопросе — чтобы «осколки от взрыва реакции в Вашингтоне» не летели далеко. Об этом сообщает ТАСС.

«В четвертой статье [договора о стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна] так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", — главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва», — пошутил президент России.

В июне 2024 года Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них.

Это положение было закреплено в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанном лидерами государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Кроме того, в соответствии с документом стороны обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности России и КНДР.

24 октября Госдума ратифицировала договор, парламентарии приняли решение единогласно.

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      Виктория Кондратьева
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