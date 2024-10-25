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10:47, 25 октября 2024Спорт

Россиянина переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики

Россиянина Титова переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Бывшего президента Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василия Титова переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики (FIG). Информация доступна на сайте организации.

Выборы прошли в пятницу, 25 октября, на конгрессе FIG в Дохе. Он входит в исполком организации с 2021 года.

Титов возглавлял ФСГР с 2014 года. Он покинул должность осенью 2024-го после объединения в России пяти гимнастических федераций. В новой организации Титов занял пост первого вице-президента.

FIG допустила россиян к международным турнирам в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако отечественные гимнасты не смогли принять участие в квалификациях и пропустили Олимпиаду-2024. На Играх в Париже выступила только батутистка Анжела Бладцева.

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