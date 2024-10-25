Школьник спас двухлетнюю сестру из пожара

В США 16-летний подросток бросился в горящий дом и спас двухлетнюю сестру

В США 16-летний подросток из штата Техас вернулся в горящий дом, чтобы спасти двухлетнюю сестру. Об этом пишет People.

Ранним утром 12 октября пожар начался на окраине города Даллас, в районе, где люди живут в мобильных домах. Пламя затронуло четыре постройки. В одной из них спала семья Морено. Они успели выскочить из огня, однако 16-летний Джонатан сразу же понял, что в доме осталась его двухлетняя сестра Камила.

Школьник бросился обратно и вынес девочку из пожара. «Я никогда не простил бы себе, если бы я спасся, а она нет», — сказал позже Джонатан.

Морено потеряли в пожаре все имущество. Позже на краудфандинговой платформе GoFundMe начался сбор средств для них. На данный момент удалось собрать 15 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Кроме того, школа, где учится Джонатан, тоже собирает помощь для него и его родных.

Вскоре после пожара, жертвами которого стал один человек и три собаки, выяснилось, что его устроила 38-летняя Мирса Лопес. В тот день она хотела зайти к своему возлюбленному в гости, чтобы воспользоваться туалетом, однако он не пустил ее. Лопес разозлилась и подожгла его дом. В данный момент она находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Великобритании брат и сестра спасли жизнь отцу после остановки сердца. Дети поочередно проводили сердечно-легочную реанимацию, дожидаясь приезда скорой.