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12:55, 25 октября 2024Силовые структуры

Следователи установили организатора многомиллионного хищения имущества Минобороны России

СК: бизнесмен Овчинников организовал хищение имущества Минобороны на ₽244 млн

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Военные следователи установили организатора многомиллионного хищения имущественного комплекса Минобороны России — им оказался бизнесмен Сергей Овчинников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военном следственном управлении СК России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск.

По данным следствия, Овчинников завладел имущественным комплексом военного ведомства в Балашихе, которое принадлежало «Строительному управлению Московского региона», находящегося в ведении Минобороны. Стоимость похищенного составляет 244 миллиона рублей.

18 октября Хамовнический районный суд Москвы арестовал по этому делу бывшего начальника управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего «Строительного управления Московского региона» Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова.

По версии следствия, они в 2019-2021 годах при банкротстве «Строительного управления Московского региона» организовали подложные торги и похитили имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости.

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      Любовь Ширижик
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