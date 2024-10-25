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16:16, 25 октября 2024Культура

Слухи о решении жены Прилучного взыскать с актера алименты опровергли

Адвокат Прилучного опровергла слухи, что жена решила взыскать с актера алименты
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова опровергла сообщения, что жена и мать актера решили взыскать с него алименты. Ее слова приводит Peopletalk.

«Информация о якобы поданных супругой и мамой Павла исках о взыскании в их пользу алиментов, как на свое содержание, так и на содержание несовершеннолетнего Микаэля, является заведомо ложной и действительности не соответствует», — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Любовь Прилучная и Зепюр Брутян подали иск на взыскание с артиста алиментов.

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      Варвара Кошечкина
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