Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 25 октября 2024Мир

В МИД назвали число пострадавших от атак ВСУ с начала года россиян

Мирошник: с начала 2024 года от атак ВСУ пострадали более 4 тысяч россиян

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Более четырех тысяч россиян пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала 2024 года, 718 из них не выжили. Такое число назвал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит ТАСС.

«Только с начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4 733 мирных жителя, (...) ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка», — уточнил он в ходе неформальной встречи членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» на тему «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации».

Ранее Мирошник высказался о шансах прояснить судьбу похищенных ВСУ жителей Курской области, отметив, что Киеву уже направили соответствующий запрос. По словам дипломата, Москва не питает иллюзий относительно реакции офиса президента Украины Владимира Зеленского, однако есть шанс, что удастся хотя бы узнать, что произошло с курянами.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

      Появились новые подробности об изрезавшем людей в российском гипермаркете мужчине

      Во Франции резко высказались о Евросоюзе

      Судебные приставы отказали Гуфу в рехабе

      Канадская фигуристка похвалила прошедший в России турнир

      В МИД назвали число пострадавших от атак ВСУ с начала года россиян

      Зеленский распорядился выплатить всем украинцам по тысяче гривен

      Путин рассказал о скрывающих ситуацию в Курской области от своих бойцов командирах ВСУ

      Президент Турции заявил об использовании США террористов в своих интересах

      В США назвали Украину «ходячим мертвецом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше