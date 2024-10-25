В МИД назвали число пострадавших от атак ВСУ с начала года россиян

Мирошник: с начала 2024 года от атак ВСУ пострадали более 4 тысяч россиян

Более четырех тысяч россиян пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала 2024 года, 718 из них не выжили. Такое число назвал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова приводит ТАСС.

«Только с начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4 733 мирных жителя, (...) ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка», — уточнил он в ходе неформальной встречи членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» на тему «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации».

Ранее Мирошник высказался о шансах прояснить судьбу похищенных ВСУ жителей Курской области, отметив, что Киеву уже направили соответствующий запрос. По словам дипломата, Москва не питает иллюзий относительно реакции офиса президента Украины Владимира Зеленского, однако есть шанс, что удастся хотя бы узнать, что произошло с курянами.