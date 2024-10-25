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07:47, 25 октября 2024Россия

В регионе России объяснили приказ направлять женщин рожать за тысячу километров

Власти Чукотки: женщинам со степенью риска нужно рожать за пределами Билибино

Фото: Tatiana Morozova / Globallookpress.com

Данные о закрытии роддома в чукотском городе Билибино не соответствуют действительности. При этом специалисты призывают направлять беременных женщин с высокой степенью риска за пределами населенного пункта, пояснили в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа, пишет РБК.

Депздрав Чукотки ранее выпустил приказ, где говорилось, что все состоящие на учете беременные в билибинской больнице направляются на роды в Анадырь — город находится в 1051 километре от Билибино. Если же прокладывать маршрут не по дорогам, а по прямой, его длина составит около 600 километров. Власти назвали меру вынужденной и объяснили ее отсутствием врача-неонатолога, который специализируется по уходу за новорожденными.

«Родильное отделение в Билибино никто не закрывает и не собирается закрывать. Там есть все условия для проведения родоразрешения по экстренным показаниям, включая возможности выполнения экстренных оперативных вмешательств», — сообщили в правительстве.

Там добавили, что власти пытаются организовать правильную маршрутизацию, при этом сами перинатальные центры с круглосуточным дежурством профильных врачей могут оказать качественную помощь в сложных случаях.

С 1 января 2025 года в России начнут действовать первые клинические рекомендации Минздрава для кесарева сечения и естественных родов. Так, один из разделов обновленного документа предполагает новые правила к обезболиванию роженицы. Как и прежде, россиянкам советуют сначала применить такие немедикаментозные методы обезболивания, как техники дыхания, массаж или теплые компрессы. Но если они окажутся неэффективными, тогда врач должен будет назначить медикаментозное обезболивание, а новый документ уточняет — какое именно и в каких дозах.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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