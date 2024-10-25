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11:45, 25 октября 2024Силовые структуры

В СК раскрыли число осужденных в России военнослужащих ВСУ

СК: в России осудили 438 военных ВСУ, из них 58 получили пожизненный срок

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В России вынесли приговоры 438 военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по итогам совещания в Луганске.

Отмечается, что 58 из осужденных бойцов ВСУ получили пожизненный срок.

Ранее стало известно, что российские следователи заочно предъявили обвинения бывшим начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василию Бурбе и первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Игорю Разинкову. Украинских разведчикам вменяется участие в руководстве так называемой антитеррористической операцией в Донбассе

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      Екатерина Кашурникова
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