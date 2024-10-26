Эдгард Запашный высказался о возможном приглашении Мостового на стажировку в цирк

Эдгард Запашный отказал Александру Мостовому в стажировке в цирке

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный высказался об отказе «Спартака» в тренерской стажировке бывшему игроку команды Александру Мостовому. Его слова приводит Legalbet.

«Первый раз об этом слышу. Давайте я не буду это комментировать. Я очень далек от этого», — заявил Запашный. Дрессировщик добавил, что знаком с экс-игроком.

Он также высказался о возможном приглашении Мостового на стажировку в цирк. «Спасибо, давайте сами», — ответил Запашный.

Ранее стало известно об отмене стажировки Мостового в «Спартаке». Решение было принято самим клубом. После этого депутат Виталий Милонов заявил о готовности пригласить Мостового на стажировку в Госдуму.