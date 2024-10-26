Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
Сегодня
14:00 (Мск)
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
ЦСКА
Сегодня
16:30 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Ростов
Сегодня
19:00 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Филадельфия Флайерз
Сегодня
20:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Испания — Примера|11-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:57, 26 октября 2024Спорт

Эдгард Запашный высказался о возможном приглашении Мостового на стажировку в цирк

Эдгард Запашный отказал Александру Мостовому в стажировке в цирке
Эдгард Запашный

Эдгард Запашный. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный высказался об отказе «Спартака» в тренерской стажировке бывшему игроку команды Александру Мостовому. Его слова приводит Legalbet.

«Первый раз об этом слышу. Давайте я не буду это комментировать. Я очень далек от этого», — заявил Запашный. Дрессировщик добавил, что знаком с экс-игроком.

Он также высказался о возможном приглашении Мостового на стажировку в цирк. «Спасибо, давайте сами», — ответил Запашный.

Ранее стало известно об отмене стажировки Мостового в «Спартаке». Решение было принято самим клубом. После этого депутат Виталий Милонов заявил о готовности пригласить Мостового на стажировку в Госдуму.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Шесть заключенных сбежали из российской колонии

      Иран сообщил Израилю об отказе отвечать на атаку

      Загитова назвала место хранения своих медалей

      В Белоруссии зарегистрировали группу поддерживающих выдвижение Лукашенко в президенты

      Пушилин в каске опубликовал видео из Украинска

      У крупнейшего уральского производителя вина возник долг перед налоговой

      Эдгард Запашный высказался о возможном приглашении Мостового на стажировку в цирк

      Сбежавшие из колонии заключенные оказались гражданами Узбекистана

      В Бразилии предрекли крах ВСУ из-за нежелания солдат воевать

      На Украине заявили о бегущих в Россию гражданах из-за политики Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше