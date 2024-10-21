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10:34, 21 октября 2024Спорт

«Спартак» отказал Мостовому в стажировке

«Спартак» отказал Александру Мостовому в стажировке

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский «Спартак» отказал в тренерской стажировке бывшему футболисту клуба Александру Мостовому. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников.

По его словам, договоренность о стажировке со «Спартаком» была, но затем клуб поменял решение. «Давайте сейчас пожелаем Александру Владимировичу здоровья, а когда все нормально будет, то будем что-то придумывать насчет его стажировки», — заявил Овчинников.

Ранее Мостовой сообщил, что его выписали из больницы после операции. Экс-игрока госпитализировали 2 октября. Позднее ему провели операцию по удалению камней в почках.

В начале октября сообщалось, что Мостовой должен пройти стажировку в «Спартаке». Он проходит обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза.

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      Алексей Гусев
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