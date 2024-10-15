Мостового выписали из больницы после операции

Мостовой сообщил, что его выписали из больницы после удаления камней в почках

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сообщил, что его выписали из больницы после операции. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мостовой заявил, что покинул медицинское учреждение. «Ничего тяжелого не было, было больно. Это страшные боли. Хорошо, что все происходило в больнице, постоянно обезболивали. Последние четыре-пять дней было полегче, проходил курс профилактики», — рассказал он.

56-летнего Мостового госпитализировали 2 октября. Позднее ему провели операцию по удалению камней в почках.

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.