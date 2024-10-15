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15:37, 15 октября 2024Спорт

Мостового выписали из больницы после операции

Мостовой сообщил, что его выписали из больницы после удаления камней в почках

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой сообщил, что его выписали из больницы после операции. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мостовой заявил, что покинул медицинское учреждение. «Ничего тяжелого не было, было больно. Это страшные боли. Хорошо, что все происходило в больнице, постоянно обезболивали. Последние четыре-пять дней было полегче, проходил курс профилактики», — рассказал он.

56-летнего Мостового госпитализировали 2 октября. Позднее ему провели операцию по удалению камней в почках.

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборную России он провел 50 матчей, в которых забил 10 мячей.

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