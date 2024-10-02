Тренер «Спартака» высказался о стажировке Мостового в клубе

Тренер «Спартака» Станкович: Мостовой не будет принимать участие в тренировках

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о стажировке в клубе бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового. Его слова приводит «Матч ТВ».

Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участие в тренировках команды. «У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде», — отметил он.

В ответ на это Мостовой задался вопросом, зачем Станковича спрашивали о нем. «Меня бы если о таком перед игрой спросили, то я бы тоже ответил, что думаю об игре и команде. Команда готовится к игре, зачем спрашивать об этом? Я же не член команды», — рассказал он «Спорт-Экспрессу».

Мостовой должен пройти стажировку в команде в октябре. Он проходит обучение для получения тренерской лицензии в академии Российского футбольного союза.