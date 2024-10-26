Еще двоих сбежавших из липецкой колонии задержали

В Липецкой области задержаны еще двое заключенных, сбежавших из колонии №2, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что их поймали именно на территории региона. Продолжается розыск еще двух беглецов.
Ранее двух других сбежавших задержали в соседней Тамбовской области. Они добрались туда на попутках, их поймали сотрудники ДПС. Кроме того, стало известно, что после побега из колонии все зэки разделились и переоделись в спортивные костюмы.
Предварительно, первыми были пойманы Хуршидбек Ганиев и Бахтиер Жумаев. Они пытались оказывать сопротивление полицейским.
Предполагается, что они могли направляться в сторону Казахстана, чтобы пересечь границу России и скрыться в Узбекистане.