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21:21, 26 октября 2024Мир

Иран обвинил США в соучастии удару ЦАХАЛ по стране

Постпредство Ирана в ООН: использование Ирака для ударов делает США соучастником

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Использование воздушного пространства Ирака для ударов ЦАХАЛ по Ирану делает США соучастником этих атак. С таким заявлением выступило постоянное представительство Ирана в Организации объединенных наций (ООН) на своей странице в социальной сети X.

«Воздушное пространство Ирака находится под оккупацией, командованием и контролем вооруженных сил США. Вывод: cоучастие США в этом преступлении несомненно», — сообщили в представительстве страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала израильскую атаку на Иран. Она призвала перестать провоцировать Тегеран на ответные удары и избежать эскалации конфликта.

До того стало известно, что Израиль направил сообщение Ирану, в котором предупредил о готовящейся ответной атаке и потребовал не отвечать на нее. Источники отметили, что Тель-Авив дал понять Тегерану, что именно израильская армия собирается атаковать.

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      Евгений Силаев
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