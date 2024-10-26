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16:29, 26 октября 2024Силовые структуры

МВД сообщило о сопротивлении сбежавшего из липецкой колонии при задержании

МВД: беглец из липецкой колонии оказал сопротивление при задержании, он ранен
Начало событий в новости Раскрыта личность еще одного сбежавшего из липецкой колонии

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Один из заключенных, сбежавших из колонии №2 в Липецкой области, оказал сопротивление при задержании и попытался скрыться. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении него было применено табельное оружие. Беглец ранен. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.

Двух беглецов поймали в Липецкой области — они скрывались вблизи поселка Улусарка Задонского района. Розыск остальных заключенных продолжается.

Ранее двух других сбежавших задержали в соседней Тамбовской области. Предполагается, что они могли направляться в сторону Казахстана, чтобы пересечь границу России и скрыться в Узбекистане.

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      Олеся Мицкевич
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