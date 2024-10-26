МВД сообщило о сопротивлении сбежавшего из липецкой колонии при задержании

МВД: беглец из липецкой колонии оказал сопротивление при задержании, он ранен

Раскрыта личность еще одного сбежавшего из липецкой колонии

Начало событий в новости Раскрыта личность еще одного сбежавшего из липецкой колонии

Один из заключенных, сбежавших из колонии №2 в Липецкой области, оказал сопротивление при задержании и попытался скрыться. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении него было применено табельное оружие. Беглец ранен. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение.

Двух беглецов поймали в Липецкой области — они скрывались вблизи поселка Улусарка Задонского района. Розыск остальных заключенных продолжается.

Ранее двух других сбежавших задержали в соседней Тамбовской области. Предполагается, что они могли направляться в сторону Казахстана, чтобы пересечь границу России и скрыться в Узбекистане.

