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16:05, 26 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта личность еще одного сбежавшего из липецкой колонии

Четвертый задержанный после побега из липецкой колонии был осужден за наркотики

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Одним из задержанных после побега из колонии общего режима номер 2 в Липецкой области, четвертым по счету, оказался 19-летний Парвозбек Турабаев. В октябре прошлого года он был осужден в Коломне Московской области по наркотической статье, пишет Shot.

По данным издания, его взяли вместе с лидером бежавшей группы в поселке Улусарка Липецкой области.

Всего задержаны четыре человека. Помимо указанных двух, столько же беглецов пойманы сотрудниками ДПС в Тамбовской области, их имена — Хуршидбек Ганиев и Бахтиер Жумаев. Поиски еще двух человек продолжаются.

Известно, что покинуть территорию колонии шестерым заключенным удалось с помощью подкопа. СМИ опубликовали фотографии хода. После побега все они переоделись в спортивные костюмы, а скрыться попытались на попутках. Предположительно, они хотели достичь границы с Казахстаном, чтобы оттуда попытаться проникнуть в Узбекистан.

При этом член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева утверждает, что у заключенных не было ни одного шанса самостоятельно выкопать ход и покинуть колонию. Им должны были помогать несколько сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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      Платон Щукин
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