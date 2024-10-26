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21:33, 26 октября 2024Силовые структуры

Напавшего на российских полицейских иностранца задержали

«112»: напавший на полицейских в Краснодаре Адюшев задержан

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Стражи порядка задержали 33-летнего иностранца Марата Адюшева, который напал на полицейских в Краснодаре. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что нападавший скрывался в одном из СНТ на Ростовском шоссе. Похищенный у стражей порядка табельный пистолет он спрятал в лесополосе, оружие уже нашли.

О нападении на полицейского в Краснодаре стало известно в четверг, 24 октября. Ночью сотрудники ППС заметили двух подозрительных мужчин, которые попытались скрыться при проверке документов. Началась погоня, во время которой Адюшев напал на силовика, похитил его табельное оружие и скрылся.

Полицейского госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Штурм здания, в котором скрывался злоумышленник, попал на видео.

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      Евгений Силаев
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