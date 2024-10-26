Штурм здания с напавшим на полицейского россиянином попал на видео

РЕН ТВ показал кадры штурма здания, где прятался напавший на полицейского Адюшев

В МВД рассказали о продолжающихся поисках напавшего на полицейского россиянина

Начало событий в новости В МВД рассказали о продолжающихся поисках напавшего на полицейского россиянина

Штурм здания, в котором прятался напавший на полицейского в Краснодаре мужчина, попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как вооруженные силовики следуют мимо заборов. Когда калитка одного из них открывается, они проходят к дому, после чего задерживают злоумышленника и кладут его лицом к полу. На видео задержанный представляется как Абдюшев Марат Рустемович.

По данным издания, злоумышленник скрывался в СНТ «Кубаночка» на территории Ростовской области.

О нападении на полицейского в Краснодаре стало известно в четверг, 24 октября. Ночью сотрудники ППС заметили двух подозрительных мужчин, которые попытались скрыться при проверке документов. Началась погоня, во время которой Абдюшев напал на силовика, похитил его табельное оружие и скрылся.

Полицейского госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

