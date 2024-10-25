В МВД рассказали о продолжающихся поисках напавшего на полицейского россиянина

На Кубани продолжают поиски вооруженного мужчины, напавшего на полицейского

МВД и Росгвардия продолжают поиски вооруженного мужчины, напавшего на полицейского в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном отделении МВД России.

В ведомстве уточнили, что правоохранители проводят для задержания Марата Абдюшева комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а также попросили сообщить любую имеющуюся о нем информацию по телефонам 8 (861) 268-40-45, 8-938-88-88-261 или 102.

О нападении на полицейского в Краснодаре стало известно 24 октября. Сообщалось, что ночью сотрудники ППС заметили двух подозрительных мужчин и хотели проверить у них документы, однако те попытались скрыться. Началась погоня, во время которой Абдюшев напал на правоохранителя, также похитил его табельное оружие и скрылся. Полицейский был госпитализирован, он находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

