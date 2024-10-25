Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:41, 25 октября 2024Силовые структуры

В МВД рассказали о продолжающихся поисках напавшего на полицейского россиянина

На Кубани продолжают поиски вооруженного мужчины, напавшего на полицейского

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

МВД и Росгвардия продолжают поиски вооруженного мужчины, напавшего на полицейского в Краснодаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном отделении МВД России.

В ведомстве уточнили, что правоохранители проводят для задержания Марата Абдюшева комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а также попросили сообщить любую имеющуюся о нем информацию по телефонам 8 (861) 268-40-45, 8-938-88-88-261 или 102.

О нападении на полицейского в Краснодаре стало известно 24 октября. Сообщалось, что ночью сотрудники ППС заметили двух подозрительных мужчин и хотели проверить у них документы, однако те попытались скрыться. Началась погоня, во время которой Абдюшев напал на правоохранителя, также похитил его табельное оружие и скрылся. Полицейский был госпитализирован, он находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Главное, чтобы осколки далеко не летели». Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о северокорейских войсках

      Раскрыто число пострадавших в результате резни в российском гипермаркете

      Назван срок продления МЦД в другие регионы

      Место нападения на покупателей российского гипермаркета попало на видео

      Суд изберет меру пресечения замминистру энергетики Мочальникову

      Названо время продления МЦД в регионы

      Мужчина с ножом напал на людей в российском гипермаркете

      На Украине заявили о присутствии военных из КНДР в Курской области

      РПК взяла на себя ответственность за терракт в Турции

      Андреева высказалась о браке на фоне слухов о разводе с Бондарчуком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше