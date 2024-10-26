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08:23, 26 октября 2024Мир

Посольство России описало обстановку в Тегеране после авиаударов Израиля

Посольство России: обстановка в Тегеране после авиаударов Израиля спокойная

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В настоящий момент обстановка в столице Ирана спокойная. Об этом сообщило посольство России в Тегеране в Telegram.

В диппредставительстве добавили, что аналогичная ситуация наблюдается и в крупных городах страны. По его данным, под израильские удары попали объекты в Тегеране, Иламе и Хузестане.

Израиль атаковал Иран в ночь на субботу, 26 октября. Он задействовал более 100 самолетов, включая стелс-истребители пятого поколения F-35. Израильские официальные лица утверждают, что силы противовоздушной обороны Ирана не перехватили ни одной выпущенной ракеты.

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      Марина Совина
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