Промес забил дебютный гол за клуб из Дубая

Квинси Промес забил дебютный гол в первом матче за «Дубай Юнайтед»

Нидерландский нападающий Квинси Промес дебютировал за клуб «Дубай Юнайтед». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Промес впервые вышел на поле за новую команду в матче четвертого тура Второй лиги ОАЭ с клубом «Хатта». Также форвард отметился голом на 35‑й минуте.

32-летний Промес перешел в «Юнайтед» 5 сентября. Футболист присоединился к команде в качестве свободного агента.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Голландец не может покидать ОАЭ, так как власти страны на данный момент рассматривают запрос Нидерландов о его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.