Российский боец одержал пятую победу в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 308. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Турнир проходит 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Фахретдинов оказался сильнее бразильца Карлоса Лиалы Миранды. Первый поединок вечера в полусреднем весе продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей.
33-летний Фахретдинов одержал пятую победу в UFC. В промоушене он выступает с лета 2022 года. Всего за карьеру в ММА россиянин выиграл 23 поединка, проиграв в одном. Еще один бой с его участием закончился ничьей.
В основном карде UFC 308 выступят еще два россиянина. Магомед Анкалаев подерется с Александром Ракичем, а Шарабутдин Магомедов проведет бой против Армена Петросяна.