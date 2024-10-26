Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мх
1:1
Завершен
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
ЦСКА
0:0
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Ростов
0:0
1-й тайм
live
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Филадельфия Флайерз
Сегодня
20:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Испания — Примера|11-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Завтра
05:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
19:09, 26 октября 2024Спорт

Российский боец одержал пятую победу в UFC

Российский боец Фахретдинов победил бразильца Миранду на UFC 308

Фото: @gladiator_fakhretdinov

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 308. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир проходит 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Фахретдинов оказался сильнее бразильца Карлоса Лиалы Миранды. Первый поединок вечера в полусреднем весе продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей.

33-летний Фахретдинов одержал пятую победу в UFC. В промоушене он выступает с лета 2022 года. Всего за карьеру в ММА россиянин выиграл 23 поединка, проиграв в одном. Еще один бой с его участием закончился ничьей.

В основном карде UFC 308 выступят еще два россиянина. Магомед Анкалаев подерется с Александром Ракичем, а Шарабутдин Магомедов проведет бой против Армена Петросяна.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР под Курск. Какую роль они должны сыграть в боях?

      Эрдоган заявил о попытке Израиля разжечь региональный конфликт

      Российский боец одержал пятую победу в UFC

      Путин уточнил правила отмены взыскания алиментов

      Стало известно о погибших при жесткой посадке санитарного вертолета в Кировской области

      Допрос сбежавших из липецкой колонии заключенных попал на видео

      Санитарный вертолет с четырьмя людьми совершил жесткую посадку в российском регионе

      Задержаны готовившие бунт в СИЗО сторонники АУЕ

      Глава российской фирмы похитил миллионы на национальных проектах и попался ФСБ

      Путин подписал закон о расчете военных пенсий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше