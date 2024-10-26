Российский боец одержал пятую победу в UFC

Российский боец Фахретдинов победил бразильца Миранду на UFC 308

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 308. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Турнир проходит 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Фахретдинов оказался сильнее бразильца Карлоса Лиалы Миранды. Первый поединок вечера в полусреднем весе продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей.

33-летний Фахретдинов одержал пятую победу в UFC. В промоушене он выступает с лета 2022 года. Всего за карьеру в ММА россиянин выиграл 23 поединка, проиграв в одном. Еще один бой с его участием закончился ничьей.

В основном карде UFC 308 выступят еще два россиянина. Магомед Анкалаев подерется с Александром Ракичем, а Шарабутдин Магомедов проведет бой против Армена Петросяна.