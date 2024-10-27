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17:46, 27 октября 2024Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал российский футбол

Александр Тихонов заявил, что ему противно смотреть на российский футбол

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал российский футбол. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тихонов заявил, что ему противно смотреть на российский футбол. «500 человек ходит на 40-тысячные стадионы. В Мордовии есть арена на 45 тысяч, 100 миллионов уходит на содержание стадиона, на котором никто не играет. Надо [бывшего министра спорта России Виталия] Мутко поставить его охранять со ржавым ружьем», — обратил он внимание.

Ранее стало известно, что сборная России проведет два товарищеских матча во время ноябрьского сбора. 15 ноября команда под руководством Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября встретится в Волгограде с Сирией.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Клубы не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024. Команды проводят только товарищеские встречи.

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