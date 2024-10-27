Двоих сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае задержали

В Чите и Амурской области задержали 2 сбежавших из исправительного центра

В Забайкальском крае и Амурской области правоохранители задержали двоих сбежавших из исправительного центра в Нерчинске (Забайкальский край). Об этом сообщает РИА Новости.

Первого беглеца по имени Юрий Русин задержали в микрорайоне Гвардейском города Читы. Во время его поимки физическую силу и специальных средств силовики не применяли. Второй, Олег Чекрышев, был обнаружен по адресу прописки, в Благовещенске Амурской области.

Сейчас мужчин доставили в помещение для нарушителей исправительного центра Нерчинска. Им намерены изменить вид наказания.

О побеге четырех заключенных из исправительного учреждения сообщалось ранее 27 октября. 25 октября из липецкой колонии сбежали еще шесть человек.