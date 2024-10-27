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16:07, 27 октября 2024Силовые структуры

В России совершен второй за двое суток массовый побег из мест заключения

В Забайкалье четверо заключенных сбежали из исправительного центра

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Забайкальском крае четверо заключенных сбежали из исправительного учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

25 октября из липецкой колонии сбежали еще шесть человек.

Второй меньше чем за двое суток побег произошел в Нерчинске, где расположен исправительный центр — в учреждениях этого типа отбывают наказание лица, приговоренные к принудительным работам. Принудительные работы как вид наказания были относительно недавно включены в Уголовный кодекс в качестве альтернативы лишению свободы в ряде случаев.

Четверо мужчин не явились на принудительные работы, обстоятельства их побега выясняются. Начат розыск беглецов.

Тем временем в Липецкой области было возбуждено уголовное дело по факту побега из колонии, участники которого прорыли 65-метровый тоннель самодельными лопатами. Дело завели по статье 293 УК РФ («Халатность»), предусматривающей ответственность за совершение должностного преступления.

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      Алан Босиков
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