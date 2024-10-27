По факту побега заключенных из липецкой колонии возбудили уголовное дело

В Липецкой области следователи завели дело после побега заключенных из колонии

В Липецкой области следователи завели уголовное дело после побега заключенных из колонии №2. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Вечером 25 октября шестеро осужденных сбежали из колонии через 65-метровый подкоп. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Пятерых из них удалось задержать и допросить. Ранее сообщалось, что они делали подкоп самодельными лопатами.

По версии следствия, это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих обязанностей.