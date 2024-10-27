Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 27 октября 2024Силовые структуры

По факту побега заключенных из липецкой колонии возбудили уголовное дело

В Липецкой области следователи завели дело после побега заключенных из колонии

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Липецкой области следователи завели уголовное дело после побега заключенных из колонии №2. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Вечером 25 октября шестеро осужденных сбежали из колонии через 65-метровый подкоп. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Пятерых из них удалось задержать и допросить. Ранее сообщалось, что они делали подкоп самодельными лопатами.

По версии следствия, это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих обязанностей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Напавшего на российских журналистов британского дипломата госпитализировали в Москве. Что с ним произошло?

      Задержанный за драку во время футбольного матча блогер Литвин рассказал о пользе ареста

      Армия России подняла триколор над еще одним населенным пунктом в ДНР

      В офисе Зеленского ответили на вопрос о страхе перед победой Трампа на выборах в США

      В России высказались о давлении на Молдавию при введении санкций против Москвы

      В офисе Зеленского высказались о сроках выборов на Украине

      Верховный лидер Ирана прокомментировал удар Израиля по военным объектам страны

      На свалке на Украине нашли тело льва

      В популярной стране Азии задержали пару из России

      По факту побега заключенных из липецкой колонии возбудили уголовное дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше