Раскрыты данные о сбежавших из исправительного центра в Забайкалье осужденных

Сбежавшие из исправительного центра в Забайкалье были осуждены за кражи и разбой

Начало событий в новости Двоих сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае задержали

Четверо осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нерчинске (Забайкальский край), отбывали наказания за грабежи, разбой, кражи и применение насилия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ориентировки, распространенные региональным управлением ФСИН России.

Сейчас сотрудники продолжают поиск Андрея Андреева и Николая Куйдина. Уточняется, что мужчины были осуждены за совершение разбоя и кражу соответственно.

О побеге четырех заключенных из исправительного центра в Нерчинске стало известно в воскресенье, 27 октября. Двое из них были задержаны на территории Забайкальского края и Амурской области — их доставили в помещение для нарушителей исправительного центра.