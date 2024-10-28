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10:53, 28 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты данные о сбежавших из исправительного центра в Забайкалье осужденных

Сбежавшие из исправительного центра в Забайкалье были осуждены за кражи и разбой
Начало событий в новости Двоих сбежавших из исправительного центра в Забайкальском крае задержали

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Четверо осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нерчинске (Забайкальский край), отбывали наказания за грабежи, разбой, кражи и применение насилия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ориентировки, распространенные региональным управлением ФСИН России.

Сейчас сотрудники продолжают поиск Андрея Андреева и Николая Куйдина. Уточняется, что мужчины были осуждены за совершение разбоя и кражу соответственно.

О побеге четырех заключенных из исправительного центра в Нерчинске стало известно в воскресенье, 27 октября. Двое из них были задержаны на территории Забайкальского края и Амурской области — их доставили в помещение для нарушителей исправительного центра.

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      Олеся Мицкевич
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