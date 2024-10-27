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11:15, 27 октября 2024Силовые структуры

Рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу захотели лишить родительских прав из-за конфликта в бане

Shot: уполномоченный по правам ребенка проверит рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу

Фото: @therealguf

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская решила проверить, как рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) и его бывшая жена Айза выполняют родительские обязанности и воспитывают общего 14-летнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

После проверка Ярославская даст оценку тому, как исполнитель и его бывшая жена справляются с воспитанием подростка. Госслужащая инициировала проверку на фоне скандала в бане, в результате которого рэпер ударил ранее незнакомого мужчину.

Ранее также сообщалось, что после отдыха Гуфа и его друзей в бане нашли загадочный порошок: следы от него остались на стенах и на столе. Кроме того, на полу были обнаружены пакетики из-под порошка — они были отправлены на экспертизу.

После этого скандала блогерша Айза выложила видео, на котором якобы устроила нарко-проверку кошелька сына. В комментариях она активно намекала на свою «бурная молодость». Сейчас общий с Гуфом сын живет с ней.

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      Варвара Митина
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