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21:31, 27 октября 2024Спорт

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче РПЛ

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме: нападающий хозяев Андрей Мостовой открыл счет на 51-й минуте, а на 68-й минуте его сравнял полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

«Зенит» с 30 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» имеет в активе 28 очков и идет на третьей строчке.

В следующем матче сине-бело-голубые дома сыграют с махачкалинским «Динамо», а «Локомотив» примет на своем поле казанский «Рубин». Оба матча пройдут 2 ноября.

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