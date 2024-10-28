Блогерша Лерчек в слезах и с матом пожаловалась на тараканов в трусах

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пожаловалась на испытание в шоу «Звезды в джунглях», во время которого на нее высыпали крыс, тараканов и скорпионов. Видео с ее рассказом опубликовала во «ВКонтакте» участница проекта, модель Алана Мамаева.

По словам блогерши, во время испытания несколько тараканов залезли ей под нижнее белье. «Я орала и кричала, говорила о том, что у меня таракан в трусы залез. И что он там сидит, пока эти крысы бегают по мне и пауки. Я просто говорю: "Достаньте его, пожалуйста"», — в слезах сказала она.

Чекалина отметила, что насекомые нанесли ей царапины, из-за чего она почувствовала себя униженной и изнасилованной. «Это полный *** [кошмар]. Кто-то проверяет вообще эти испытания?» — возмутилась она.

Ранее рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов) признался, что изменял жене с Чекалиной на съемках шоу «Звезды в джунглях». Он заявил, что огорчен и разочарован своим поступком. При этом супруга рэпера заверила, что они расстались за месяц до начала съемок реалити-шоу.

Об участии Лерчек в реалити-шоу «Звезды в джунглях» стало известно в сентябре. В начале октября суд отправил ее под домашний арест по делу о незаконном переводе валюты.