Футболист клуба РПЛ раскритиковал игрока «Зенита» за слова о пользе пива

Футболист «Факела» Каштанов раскритиковал Глушенкова за слова о пользе пива

Нападающий воронежского «Факела» Алексей Каштанов раскритиковал полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова за слова о пользе употребления пива после матчей. Об этом сообщает РИА Новости.

Игрок отметил, что не употребляет алкоголь. «Я считаю, что это ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори. И какой пример он подает молодым?» — заявил Каштанов.

Форвард также призвал думать прежде, чем что-либо говорить. «Но, я так понимаю, он особо думать не любит», — добавил футболист клуба РПЛ.

11 октября Глушенков сделал выбор между колой и пивом. Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток. «После игры это что вообще? Классика», — заявил он.