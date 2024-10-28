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10:55, 28 октября 2024Спорт

Глава РФС высказался о возможном вызове натурализованного капитана «Зенита» в сборную

Дюков допустил вызов натурализованного Дугласа Сантоса в сборную России
Дуглас Сантос

Дуглас Сантос. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном вызове натурализованного капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в сборную страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер допустил такое развитие событий. «Это решение тренера. Когда он будет формировать состав, то должен руководствоваться исключительно соображениями готовности игрока, а не местом его рождения», — заявил Дюков.

Президент РФС добавил, что решение по футбольной натурализации Сантоса должна принять Международная федерация футбола (ФИФА).

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бразильцу Сантосу указом от 21 октября. За «Зенит» он выступает с 2019 года.

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      Алексей Гусев
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