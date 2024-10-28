КХЛ показала видео общения Ротенберга с судьями на повышенных тонах

КХЛ показала видео общения Романа Ротенберга с судьями на повышенных тонах

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем YouTube-канале опубликовала видео с камер, которые были закреплены на арбитрах, обслуживавших матч регулярного чемпионата между СКА и «Спартаком».

В одном из эпизодов судья подъехал к скамейке запасных петербуржцев и на повышенных тонах пообщался с главным тренером СКА Романом Ротенбергом. Специалист несколько раз громко потребовал «не орать» на него.

Ранее КХЛ вынесла предупреждение Ротенбергу по итогам матча со «Спартаком». Там отметили, что специалист последовательно дискредитирует лигу.

Ротенберг пожаловался на фанатов московской команды, которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». Это произошло на матче КХЛ 25 октября, который завершился со счетом 5:2 в пользу петербуржцев.