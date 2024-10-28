Лавров рассказал о стремлении России разрядить ситуацию после ударов Израиля по Ирану

Лавров: РФ делает все, чтобы разрядить ситуацию после ударов Израиля по Ирану

Москва делает все возможное, чтобы разрядить ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Мы делаем все возможное, чтобы содействовать прекращению эскалации и как-то эту ситуацию разрядить», — отметил министр по итогам переговоров с кувейтским коллегой Абдуллой Аль-Яхья.

Лавров рассказал, что сейчас удается избежать наихудшего сценария, но его вероятность еще сохраняется. По его словам, «есть желающие» разогреть конфликт, чтобы в него вмешались США.

Россия рассчитывает, что Совет Безопасности ООН окажет содействие, чтобы успокоить ситуацию, добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны. По словам министра, неспособность мирового сообщества прекратить массовое уничтожение жителей сектора Газа резко ухудшила военно-политическую ситуацию во всем регионе.