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15:00, 28 октября 2024Спорт

«Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера

«Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера

Фото: Pedro Porru / Globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» уволил голландца Эрика тен Хага с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

Исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев назначен бывший футболист команды Руд ван Нистелрой. В МЮ поблагодарили тен Хага и пожелали ему удачи.

1 октября The Guardian предрекла тен Хагу увольнение. При этом уточнялось, что многие игроки его поддерживают.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. Тренер заключил с клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на сезон. Под его руководством «красные дьяволы» выиграли Кубок Англии и Кубок лиги. В нынешнем сезоне манкунианцы набрали 11 очков в девяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) и занимают 14-е место.

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      Алексей Гусев
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