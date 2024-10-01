Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» предрекли увольнение

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику Тен Хагу предрекли увольнение

Нидерландскому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику Тен Хагу предрекли увольнение. Материал об этом выпустил The Guardian.

Большинство футболистов команды по-прежнему поддерживает 54-летнего специалиста. Многие из игроков были подписаны уже после назначения Тен Хага. При этом журналисты издания отмечают, что «в раздевалке команды растет ощущение, что время тренера на исходе и его могут уволить».

В последнем матче в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3. В шести турах чемпионата манкунианцы набрали 7 очков и располагаются на 13-м месте в таблице АПЛ.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. Тренер заключил с клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на сезон. Под его руководством «красные дьяволы» выиграли Кубок Англии и Кубок лиги.

В начале сентября французский тренер Зинедин Зидан объяснил нежелание работать в «Манчестер Юнайтед». Специалист, трижды приводивший мадридский «Реал» к победе в Лиге чемпионов, признался, что не хочет тренировать английскую команду из-за языкового барьера.