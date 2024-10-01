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22:15, 1 октября 2024Спорт

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» предрекли увольнение

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику Тен Хагу предрекли увольнение

Фото: Dave Thompson / AP

Нидерландскому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику Тен Хагу предрекли увольнение. Материал об этом выпустил The Guardian.

Большинство футболистов команды по-прежнему поддерживает 54-летнего специалиста. Многие из игроков были подписаны уже после назначения Тен Хага. При этом журналисты издания отмечают, что «в раздевалке команды растет ощущение, что время тренера на исходе и его могут уволить».

В последнем матче в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 0:3. В шести турах чемпионата манкунианцы набрали 7 очков и располагаются на 13-м месте в таблице АПЛ.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. Тренер заключил с клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на сезон. Под его руководством «красные дьяволы» выиграли Кубок Англии и Кубок лиги.

В начале сентября французский тренер Зинедин Зидан объяснил нежелание работать в «Манчестер Юнайтед». Специалист, трижды приводивший мадридский «Реал» к победе в Лиге чемпионов, признался, что не хочет тренировать английскую команду из-за языкового барьера.

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      Андрей Стрельцов
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