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13:12, 9 сентября 2024Спорт

Зидан объяснил нежелание работать в «Манчестер Юнайтед»

Зидан заявил, что не возглавит «Манчестер Юнайтед» из-за языкового барьера

Фото: IMAGO / Baptiste Autissier / Globallookpress.com

Французский тренер Зинедин Зидан объяснил нежелание работать в «Манчестер Юнайтед». Его слова приводит Daily Mail со ссылкой на L'Equipe.

Зидан заявил, что не возглавит МЮ из-за языкового барьера. «Я понимаю английский язык, но не совсем свободно на нем разговариваю. Знаю, что есть тренеры, которые приходят в клубы, не зная национального языка. Но я работаю по другим принципам», — поделился специалист.

Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул в 2021 году. Специалист трижды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов и дважды в чемпионате и Суперкубке Испании.

Ранее легионер «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после переезда в Москву. «Первые месяцы дались довольно тяжело. Из-за языкового барьера? В первую очередь», — заявил он.

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      Дарья Коршунова
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