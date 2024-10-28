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18:30, 28 октября 2024Спорт

Минспорт предложил заплатить завоевавшим серебро ОИ-2024 российским теннисисткам

Минспорт предложил заплатить теннисисткам Шнайдер и Андреевой по 2,5 млн руб.

Фото: Amber Searls / USA TODAY Sports / Reuters

Министерство спорта предложило заплатить завоевавшим серебро Олимпийских игр 2024 года российским теннисисткам Мирре Андреевой и Диане Шнайдер. Проект постановления кабмина опубликован на портале правовой информации.

Спортсменкам хотят заплатить по 2,5 миллиона рублей. Кроме того, тренеры теннисисток должны получить по два миллиона, специалисты и персонал — по 500 тысяч.

Олимпиада в Париже завершилась 11 августа. Россияне и белорусы принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе без флагов и гимнов.

Россию на турнире представляли 15 атлетов, которыми была завоевана одна серебряная медаль. Второе место в женских парных соревнованиях по теннису заняли Андреева и Шнайдер.

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      Анастасия Борисова
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