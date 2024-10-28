Путин заявил о сложностях в российской экономике

Путин: одна из причин дисбалансов в экономике России — санкции

Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблемы, с которыми столкнулась экономика страны. Главу государства цитирует ТАСС.

По словам российского лидера, в экономике имеют место сложности и дисбалансы. Одна из причин такого положения дел — санкционное давление. Еще один фактор — нехватка кадров.

Ранее сообщалось об остановке попавшего под санкции российского завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2». Его склады оказались переполнены из-за нехватки танкеров для транспортировки этого энергоносителя.

Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен пообещала, что вскоре Вашингтон объявит о введении новых жестких антироссийских санкций. Они затронут тех, кто помогает России обходить уже введенные против нее ограничения.

А в январе страны Европейского союза намерены разработать 15-й пакет санкций, направленных против экспорта российских энергоресурсов.