«Реал» бойкотирует церемонию вручения «Золотого мяча» из-за Винисиуса

Представители мадридского «Реала» бойкотируют церемонию вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает COPE со ссылкой на представителя команды.

В стане сливочных заявили, что, если критерии награждения не определяют футболиста «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора победителем премии, то значит, что организаторы «Золотого мяча» не уважают мадридскую команду. «И "Реал" не там, где его не уважают», — подчеркнули они.

Ранее испанская газета Marca рассекретила имя обладателя премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту года.

По информации источника, премию должен был получить Винисиус. Отмечалось, что футболист уже знает о решении. Позднее эту информацию опровергли.

В прошлом сезоне Винисиус в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании, Кубок страны, а также Лигу чемпионов. В 49 матчах за клуб он забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.