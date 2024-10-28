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19:54, 28 октября 2024Спорт

«Реал» бойкотирует церемонию вручения Золотого мяча

«Реал» бойкотирует церемонию вручения «Золотого мяча» из-за Винисиуса

Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Представители мадридского «Реала» бойкотируют церемонию вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает COPE со ссылкой на представителя команды.

В стане сливочных заявили, что, если критерии награждения не определяют футболиста «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора победителем премии, то значит, что организаторы «Золотого мяча» не уважают мадридскую команду. «И "Реал" не там, где его не уважают», — подчеркнули они.

Ранее испанская газета Marca рассекретила имя обладателя премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту года.
По информации источника, премию должен был получить Винисиус. Отмечалось, что футболист уже знает о решении. Позднее эту информацию опровергли.

В прошлом сезоне Винисиус в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании, Кубок страны, а также Лигу чемпионов. В 49 матчах за клуб он забил 26 мячей и отдал 13 результативных передач.

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      Анастасия Борисова
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