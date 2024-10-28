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22:05, 28 октября 2024Спорт

Шубенков пожаловался на цены

Чемпион мира в беге Сергей Шубенков заявил, что цены стремительно растут

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пожаловался на цены. Его слова приводит «Ведомости».

Спортсмен заявил, что, если бы жена не работала, то содержать семью из трех человек плюс помогать родственникам-пенсионерам только на его зарплату было бы проблематично. «Цены стремительно растут, зарплаты за ними явно не поспевают», — посчитал он.

Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, рекордсмен России и трехкратный чемпион Европы на этой дистанции. Россиянин был в числе участников ОИ-2020, но не смог выйти на старт квалификационного забега из-за травмы.

Ранее российский нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс» Федор Свечков сравнил цены в США и на родине. По его словам, жизнь в Америке на порядок дороже.

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      Анастасия Борисова
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