СКА ответил на санкции КХЛ

В СКА заявили, что действуют в интересах клуба, регламента и кодекса этики КХЛ

Пресс-служба петербургского СКА выступила с заявлением после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака». Об этом сообщается на сайте команды.

Петербуржцы подчеркнули, что всегда действуют в интересах клуба в рамках законодательства России, регламента и кодекса этики КХЛ. Они рассказали, что провели провели мастер-класс в Турции, а также приняли участие в турнире Кубок Дружбы 3х3, расширив международное сотрудничество.

Ранее КХЛ вынесла предупреждение главному тренеру СКА Роману Ротенбергу. Руководство лиги также оштрафовало «Спартак» за скандирование болельщиками команды оскорбительных кричалок в матче со СКА и Ротенберга за критику в адрес красно-белых.

До этого Ротенберг пожаловался на фанатов московской команды, которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». Это произошло на матче КХЛ 25 октября, который завершился со счетом 5:2 в пользу петербуржцев.

