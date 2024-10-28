Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
4:3
2-й период
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Крылья Советов
Сегодня
18:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Мальорка
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетик Б
Испания — Примера|11-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
17:40, 28 октября 2024Спорт

СКА ответил на санкции КХЛ

В СКА заявили, что действуют в интересах клуба, регламента и кодекса этики КХЛ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пресс-служба петербургского СКА выступила с заявлением после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского «Спартака». Об этом сообщается на сайте команды.

Петербуржцы подчеркнули, что всегда действуют в интересах клуба в рамках законодательства России, регламента и кодекса этики КХЛ. Они рассказали, что провели провели мастер-класс в Турции, а также приняли участие в турнире Кубок Дружбы 3х3, расширив международное сотрудничество.

Ранее КХЛ вынесла предупреждение главному тренеру СКА Роману Ротенбергу. Руководство лиги также оштрафовало «Спартак» за скандирование болельщиками команды оскорбительных кричалок в матче со СКА и Ротенберга за критику в адрес красно-белых.

До этого Ротенберг пожаловался на фанатов московской команды, которые скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея». Это произошло на матче КХЛ 25 октября, который завершился со счетом 5:2 в пользу петербуржцев.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      Соединенным Штатам предсказали рост инфляции после выборов

      Apple представила новые компьютеры iMac

      49-летняя Анджелина Джоли в новом образе появилась на показе фильма

      Политолог рассказал о способности президента Грузии помешать парламенту

      В Грузии заявили об отношении Запада к республике как к рабской стране

      Оценена польза маткапитала при покупке жилья в России

      Российскому региону предрекли почти 40-градусные морозы

      Санду обсудила итоги выборов с президентом Грузии

      Бывший российский депутат поймал огромного сома и поделился фото в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше