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19:22, 28 октября 2024Спорт

World Athletics сделала заявление относительно допуска россиян

В World Athletics заявили, что не допустят россиян к турнирам
Себастьян Коу

Себастьян Коу. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сделал заявление относительно допуска российских спортсменов к турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Коу провел встречу с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой. Он подчеркнул, что россияне не будут допущены к международным стартам под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.

Ранее действующая рекордсменка России в спортивной ходьбе на 10 000 метров Эльвира Хасанова заявила об отсутствии у нее интереса к соревнованиям, проводимым в стране. Она отметила, что это происходит из-за низкой конкуренции.

В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. В марте 2023-го членство было восстановлено, при этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации сохранилось.

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      Анастасия Борисова
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