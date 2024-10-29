Адвокат раскрыл решение суда по делу о драке Гуфа в бане

Адвокат Гуфа сообщил, что суд разрешил рэперу выступать на время расследования

Рэперу Алексею Долматову, известному как Гуф, разрешили проводить концерты и выступать перед зрителями на время расследования дела о драке в бане и грабеже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката артиста Сергея Жорина.

Юрист сообщил, что в рамках запрета определенных действий, который получил Долматов, ему запрещено посещать место происшествия и общаться с потерпевшим и свидетелем.

«Алексей может покидать город, может проводить концерты и вообще заниматься любой законной деятельностью. Нельзя только посещать место происшествия и общаться со свидетелем и потерпевшим», — сообщил Жорин.

Также адвокат заявил, что Гуфу надели электронный браслет на ногу для отслеживания его перемещений. Сообщается, что это была инициатива УФСИН по Московской области.

Ранее стало известно, что продюсер оценил, как инцидент в подмосковной бане сказался на гонорарах Гуфа.