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11:50, 25 октября 2024Культура

Влияние скандалов на гонорары рэпера Гуфа оценили

Продюсер Дворцов оценил влияние скандалов на карьеру рэпера Гуфа
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, получает за одно мероприятие от 2-2,5 миллиона рублей. То, как скандалы скажутся на карьере артиста, оценил продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти».

«Каждый скандал сказывается на артисте с двух сторон — может как в позитивной сфере, так и в негативной. Если все будет хорошо, то Гуфа будут еще чаще приглашать на корпоративы, светские мероприятия», — отметил медиаменеджер.

Дворцов также назвал музыканта «хорошим мужиком». «Достаточно достойный для сцены. Но так как он себя ведет, должны же быть рамки приличия. У него, к сожалению, их нет», — высказался он.

Ранее активисты движения «Сорок сороков» предложили Гуфу выступить в госпиталях перед бойцами специальной военной операции (СВО).

Утром 23 октября Долматов был задержан в подмосковной Апрелевке за драку. Сообщалось, что инцидент произошел из-за девушки, с которой исполнитель хотел познакомиться. Однако его защита опровергла эту версию событий. Согласно другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой услуг банного комплекса.

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