Антон Миранчук объяснил переход в европейский клуб

Миранчук о переходе в «Сьон»: если я сейчас это не сделаю, то не сделаю никогда

Полузащитник сборной России Антон Миранчук в интервью YouTube-каналу Nobel объяснил переход в швейцарский клуб «Сьон».

Миранчук поделился, что в России ему предлагали зарплату в 1,6 миллиона евро, но он отказался. «Если я сейчас это не сделаю [не поеду играть в Европу], то потом не сделаю это никогда. Сам в глаза себе смотреть не смогу, все-таки у меня амбиции в футболе, та страсть к игре, которая была привита еще с детства, еще есть», — заявил футболист.

29-летний Миранчук провел за «Сьон» пять встреч в чемпионате Швейцарии. Россиянин не отметился результативными действиями.

Миранчук перешел в «Сьон» 9 сентября. Российский футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

