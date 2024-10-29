Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
Сегодня
20:00 (Мск)
Урал
Fonbet Кубок России|1/8 финала
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
14:41, 29 октября 2024Спорт

Антон Миранчук объяснил переход в европейский клуб

Миранчук о переходе в «Сьон»: если я сейчас это не сделаю, то не сделаю никогда
Антон Миранчук

Антон Миранчук. Фото: Валентина Певцова / Коммерсантъ

Полузащитник сборной России Антон Миранчук в интервью YouTube-каналу Nobel объяснил переход в швейцарский клуб «Сьон».

Миранчук поделился, что в России ему предлагали зарплату в 1,6 миллиона евро, но он отказался. «Если я сейчас это не сделаю [не поеду играть в Европу], то потом не сделаю это никогда. Сам в глаза себе смотреть не смогу, все-таки у меня амбиции в футболе, та страсть к игре, которая была привита еще с детства, еще есть», — заявил футболист.

29-летний Миранчук провел за «Сьон» пять встреч в чемпионате Швейцарии. Россиянин не отметился результативными действиями.

Миранчук перешел в «Сьон» 9 сентября. Российский футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два сезона.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров отдал приказ чеченским командирам в зоне СВО после атаки дрона по Гудермесу

      Женщина показала свадебное платье за две тысячи рублей и восхитила пользователей сети

      Румыния захотела сбивать нарушившие ее воздушное пространство дроны по закону

      Компьютер Apple случайно раскрыли до анонса

      Нарколог раскрыл причину комы у москвички после 20 шотов

      Лидеры Финляндии и Китая обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине

      Адель встретила на своем концерте Селин Дион и расплакалась

      Галкина не пустили в 16 стран по паспорту Израиля

      В Раде назвали возможную дату проведения выборов президента Украины

      Некоторых россиян призвали отказаться от белого хлеба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше