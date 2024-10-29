Аршавин объяснил малое количество российских футболистов в Европе

Аршавин: игроки зарабатывают в России больше, у них меньше мотивации уезжать

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил малое количество российских футболистов в европейских чемпионатах. Его слова передает РИА Новости.

Аршавин заявил, что российских игроков за границей всегда было немного. «Может быть, в девяностых годах уезжали часто, потому что это было обусловлено финансовой составляющей, так как за границей больше платили. Сейчас же наши клубы конкурентоспособны и лучшие игроки зарабатывают здесь больше, у них меньше мотивации уезжать», — рассказал он.

Ранее Аршавин назвал лучшего российского футболиста за границей. Он сделал выбор в пользу полузащитника «Монако» Александра Головина.

В настоящее время в европейских клубах выступают несколько российских футболистов. Среди них, помимо Головина, — вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитник Далер Кузяев («Гавр») и нападающий Федор Чалов (ПАОК).