Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
Сегодня
20:00 (Мск)
Урал
Fonbet Кубок России|1/8 финала
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
12:01, 29 октября 2024Спорт

Аршавин объяснил малое количество российских футболистов в Европе

Аршавин: игроки зарабатывают в России больше, у них меньше мотивации уезжать

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил малое количество российских футболистов в европейских чемпионатах. Его слова передает РИА Новости.

Аршавин заявил, что российских игроков за границей всегда было немного. «Может быть, в девяностых годах уезжали часто, потому что это было обусловлено финансовой составляющей, так как за границей больше платили. Сейчас же наши клубы конкурентоспособны и лучшие игроки зарабатывают здесь больше, у них меньше мотивации уезжать», — рассказал он.

Ранее Аршавин назвал лучшего российского футболиста за границей. Он сделал выбор в пользу полузащитника «Монако» Александра Головина.

В настоящее время в европейских клубах выступают несколько российских футболистов. Среди них, помимо Головина, — вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ), полузащитник Далер Кузяев («Гавр») и нападающий Федор Чалов (ПАОК).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

      Леди Гага показала лицо без макияжа

      В США заявили о больших потерях бронетехники ВСУ

      Верховный суд раскрыл размер налога для физлиц-займодателей

      На Украине признали высокие темпы продвижения российских подразделений

      Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи о солдатах КНДР

      Врач назвала самый распространенный возраст обнаружения смертельно опасных заболеваний

      Белоусов отреагировал на переход трех населенных пунктов в ДНР под контроль России

      В повышении ставки увидели риски для обрабатывающей промышленности

      Дуда отказался передать Украине запрашиваемые истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше