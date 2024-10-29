Главный тренер «Миннесоты» оценил игру Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Хайнс назвал Капризова одним из лучших игроков НХЛ

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского форварда команды Кирилла Капризова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он назвал нападающего лидером клуба. «Он элитный хоккеист лиги, один из лучших в НХЛ. В то же время он очень, я бы сказал, тренируемый — слушает и делает то, что от него требуют», — заявил Хайнс.

Тренер также оценил перспективы Капризова стать капитаном «Миннесоты». «Он растет в этом направлении. Сейчас он носит свитер с буквой "А" — и прогрессирует в коммуникации с тренерским штабом, с прессой, с партнерами по команде», — добавил Хайнс.

Капризов в нынешнем сезоне провел восемь матче в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 4 заброшенные шайбы и 11 результативных передач.