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20:51, 29 октября 2024Спорт

Главный тренер «Миннесоты» оценил игру Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Хайнс назвал Капризова одним из лучших игроков НХЛ

Фото: Sam Navarro / Reuters

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского форварда команды Кирилла Капризова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он назвал нападающего лидером клуба. «Он элитный хоккеист лиги, один из лучших в НХЛ. В то же время он очень, я бы сказал, тренируемый — слушает и делает то, что от него требуют», — заявил Хайнс.

Тренер также оценил перспективы Капризова стать капитаном «Миннесоты». «Он растет в этом направлении. Сейчас он носит свитер с буквой "А" — и прогрессирует в коммуникации с тренерским штабом, с прессой, с партнерами по команде», — добавил Хайнс.

Капризов в нынешнем сезоне провел восемь матче в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 4 заброшенные шайбы и 11 результативных передач.

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      Алексей Гусев
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