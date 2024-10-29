Главный тренер «Миннесоты» оценил игру Капризова

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс оценил игру российского форварда команды Кирилла Капризова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Он назвал нападающего лидером клуба. «Он элитный хоккеист лиги, один из лучших в НХЛ. В то же время он очень, я бы сказал, тренируемый — слушает и делает то, что от него требуют», — заявил Хайнс.
Тренер также оценил перспективы Капризова стать капитаном «Миннесоты». «Он растет в этом направлении. Сейчас он носит свитер с буквой "А" — и прогрессирует в коммуникации с тренерским штабом, с прессой, с партнерами по команде», — добавил Хайнс.
Капризов в нынешнем сезоне провел восемь матче в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 4 заброшенные шайбы и 11 результативных передач.