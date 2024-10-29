Балицкий отреагировал на заявления Киева о второй линии обороны Запорожья

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отреагировал на заявление главы украинской военной администрации Запорожья Ивана Федорова, который сообщил, что строительство второй линии обороны в подконтрольных Киеву районах региона подходит к концу. Балицкий рассказал ТАСС, что фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье за год выросли всего на один противотанковый ряд.
«Мы, конечно, знаем, что значит украинское "99,9" и "будет закончено в ближайшую неделю". Это пустые слова для легковерных, все их укрепления и обороны. Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье и более года пытается выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги», — отметил губернатор, пошутив, что, по всей видимости, эти сооружения «отливали в самой Европе».
Ранее Евгений Балицкий рассказал, что взятие населенного пункта Левадное Запорожской области под контроль армии России позволит продвинуться вглубь обороны ВСУ. Балицкий добавил, что подразделения российских войск действуют последовательно и занимают выгодные рубежи, чтобы полностью вытеснить ВСУ из Запорожской области.