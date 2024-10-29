Балицкий: линия обороны ВСУ на Запорожье за год выросла на противотанковый ряд

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отреагировал на заявление главы украинской военной администрации Запорожья Ивана Федорова, который сообщил, что строительство второй линии обороны в подконтрольных Киеву районах региона подходит к концу. Балицкий рассказал ТАСС, что фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье за год выросли всего на один противотанковый ряд.

«Мы, конечно, знаем, что значит украинское "99,9" и "будет закончено в ближайшую неделю". Это пустые слова для легковерных, все их укрепления и обороны. Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье и более года пытается выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги», — отметил губернатор, пошутив, что, по всей видимости, эти сооружения «отливали в самой Европе».

Ранее Евгений Балицкий рассказал, что взятие населенного пункта Левадное Запорожской области под контроль армии России позволит продвинуться вглубь обороны ВСУ. Балицкий добавил, что подразделения российских войск действуют последовательно и занимают выгодные рубежи, чтобы полностью вытеснить ВСУ из Запорожской области.