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00:29, 29 октября 2024Бывший СССР

Балицкий отреагировал на заявления Киева о второй линии обороны Запорожья

Балицкий: линия обороны ВСУ на Запорожье за год выросла на противотанковый ряд

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отреагировал на заявление главы украинской военной администрации Запорожья Ивана Федорова, который сообщил, что строительство второй линии обороны в подконтрольных Киеву районах региона подходит к концу. Балицкий рассказал ТАСС, что фортификационные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожье за год выросли всего на один противотанковый ряд.

«Мы, конечно, знаем, что значит украинское "99,9" и "будет закончено в ближайшую неделю". Это пустые слова для легковерных, все их укрепления и обороны. Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье и более года пытается выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги», — отметил губернатор, пошутив, что, по всей видимости, эти сооружения «отливали в самой Европе».

Ранее Евгений Балицкий рассказал, что взятие населенного пункта Левадное Запорожской области под контроль армии России позволит продвинуться вглубь обороны ВСУ. Балицкий добавил, что подразделения российских войск действуют последовательно и занимают выгодные рубежи, чтобы полностью вытеснить ВСУ из Запорожской области.

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      Маргарита Пименова
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